Пандемия отменила поезда из Челябинска в Москву и Петербург

Поезда из Челябинска в Северную столицу перестанут ходить с 10 по 24 ноября. Фото: Baltphoto

Поезда из Челябинска в Северную столицу перестанут ходить с 10 по 24 ноября. Фото: Baltphoto

Поезда дальнего следования из Челябинска в Москву и Петербург временно перестанут ходить. Об отмене железнодорожного сообщения между Челябинском и «двумя столицами» сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезда №191/192 из Челябинска в Северную столицу перестанут ходить с 10 по 24 ноября, а обратные поезда — с 12 по 26 ноября.

Поезда, курсирующие между Москвой и Челябинском, будут сокращены. С 3 ноября по 19 декабря поезд №13/14 «Южный Урал» будет отправляться только по четным числам. Рейсы по нечетным числам выполняться не будут.

Причиной изменений в железнодорожном расписании стало сокращение пассажиропотока на фоне второй волны коронавируса.

Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, вернут деньги в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появятся дополнительные пригородные поезда до Выборга и Зеленогорска.