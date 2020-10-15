В Петербурге появятся дополнительные пригородные поезда до Выборга и Зеленогорска

В Северной столице с 17 и 18 октября 2020 года начнут свою работу дополнительные пригородные поезда до Выборга и Зеленогорска. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Отмечается, что в целях улучшения качества обслуживания в Петербурге появятся новые пригородные поезда. Изменения вступят в силу с 17 октября 2020 года.

Теперь добраться от Санкт-Петербурга до Выборга можно по еще одному маршруту. Компания запускает пригородные поезда № 7906 и № 7917, которые будут проходить от Выборга до Санкт-Петербурга на Финляндский вокзал и обратно.

Также появятся и маршруты до Зеленогорска и обратно в Петербург. Пригородные поезда № 6157 и № 6174 смогут обслужить дополнительное количество пассажиров по данным направлениям. Прибытие в Северную столицу будет осуществляться через Финляндский вокзал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта из-за футбольного матча «Зенита» с «Сочи».