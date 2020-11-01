Сильный ветер и до +7 градусов ждут Ленобласть в понедельник

Погода будет пасмурная и прохладная. Фото: pixabay.com

Погода будет пасмурная и прохладная. Фото: pixabay.com

На Ленинградскую область надвигаются сильный ветер и похолодание. В целом погода будет облачной с прояснениями, осадки прогнозируются во второй половине дня.

Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на понедельник, 2 ноября.

Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки: на улице похолодает до -4…+1 градуса, а прибрежных районах местами теплее — до +4 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +2…+7 градусов.

Ветер будет дуть с юга, юго-востока. Днем на западе региона порывы ветра усилятся до сильного. Вечером на западе также пройдет небольшой дождь.

Атмосферное давление будет понижаться.

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