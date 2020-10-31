Колесов рассказал, когда в Петербурге наступит зима

Ближайшие две недели горожанам не стоит готовиться к холодам.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда в Санкт-Петербурге наступит зима. Прогнозируется, что в середине ноября столбик термометра опустится ниже ноля. Об этом сообщает 78.ru.

Специалист заявил, что первую половину месяца будет довольно холодно – в среднем воздух будет прогреваться до 5 градусов. Во второй половине ноября придут морозы, что довольно неожиданно, добавил Колесов. Он отмечает, что в последние годы ноябрь был теплее.

«Ждём, что с середины ноября, 15-16 числа, начнётся переход в сторону зимних условий»,

— приводит его слова 78.ru.

Напоминаем, что в Гидрометцентре заявляют, что зима будет довольно теплой – температура будет около нормы или даже выше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 31 октября ожидается облачная с прояснениями погода.