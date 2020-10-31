В Петербурге 31 октября ожидается облачная с прояснениями погода

В субботу, 31 октября, в Северной столице обойдется без большого количества осадков. Погода порадует жителей города облачностью с прояснениями.
Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в первый день выходных температура воздуха продержится выше нормы на 3-4 градуса. А количество осадков останется минимальным.
В целом, погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления, центр которого выходит с севера на территорию Карелии.
Температура воздуха днем составит 7-9 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ближайшие две недели ожидается теплая с минимальным количеством дождей погода.