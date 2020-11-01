Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц

Она раскрыла свой доход в социальных сетях, общаясь с поклонниками.

Певица Анна Седокова рассказала, сколько получает в месяц. Информацию она опубликовала в Instagram. Один из подписчиков спросил у артистки, стала ли бы она встречаться с мужчиной, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Ему хотелось бы знать, может ли такой добиться внимания Седоковой.

«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?»

— написала Седокова в сторис.

Артистки добавила, что почти уверена: мужчине с низким доходом будет некомфортно рядом с ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны доходы Матильды Шнуровой после развода с музыкантом. Так, по данным издания, в 2019 году компания «Новая русская кухня» принесла ей 34 млн рублей прибыли, выручка составила 166 млн рублей.