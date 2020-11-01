Эксперт рассказал, почему бывают холодными ноги

Оказывается, холодные ноги могут сигнализировать о некоторых заболеваниях.

Хирург и ортопед Даниэла Депре рассказал, что могут значить холодные ноги. Обо всем он рассказал изданию Business Insider. Во-первых, холодные ноги могут являться признаком атеросклероза или диабета. Во-вторых, иногда они сигнализируют о болезни Рейно, а порой это симптом периферийной невропатии. Холодными стопы становятся также при анемии, болезни Бюргера и некоторых других заболеваниях.

Врач отметил, что нормально, когда ноги холодные в холодное время года, а вот в других случаях стоит задуматься и обследоваться.

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