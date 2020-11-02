В России началась сокращенная рабочая неделя

Граждане будут трудиться четыре дня, а не пять благодаря празднику.

В России сегодня, 2 ноября, началась четырёхдневная неделя. Уже 4 ноября граждане не выйдут на работу благодаря празднику Дня народного единства. Известно, что во вторник россиян также ожидает сокращенный рабочий день – они уйдут пораньше на один час.

Напоминаем, что в Госдуме обсуждают возможность сделать предновогодние дни также выходными, чтобы люди успевали подготовиться к празднованию. 31 декабря в 2020 году остается рабочим, а вот в 2021 году россияне будут отдыхать в этот день. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти половина россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Не поддерживают инициативу около 14% участников опроса, а 36% равнодушны к тому, будет ли последний день года выходным.