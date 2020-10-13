Почти половина россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48% жителей России положительно восприняли предложение Минтруда сделать 31 декабря выходным.

Во вторник, 13 октября, итоги социологического исследования опубликовали на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Не поддерживают инициативу около 14% участников опроса, а 36% равнодушны к тому, будет ли последний день года выходным. Интересно, что чаще всего положительно реагировали на предложение Минтруда женщины, а не мужчины (52% и 43% соответственно).

Большая часть респондентов, что надеются на выходной 31 декабря, объясняют это необходимостью подготовиться к празднику (37%), а также тем, что в этот день рабочий процесс все равно менее продуктивный (25%). Среди аргументов против введения выходного главным является тот факт, что россияне и так много отдыхают (36%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 25% жителей России не работают по специальности.