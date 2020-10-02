Четверть россиян работает не по специальности, показал опрос

В России 26% жителей работают не по своей специальности. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным исследования, 48% довольны работой, 8% не любят свое дело. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% — с физическим.

Также 26% граждан той же группы сообщили о том, что работают не по специальности, которую получили в высшем или среднем учебном заведении. Еще 20% опрошенных указали, что занимаются тем делом, которому обучались.

Еще 35% респондентов заявили, что они выполняют обязанности, которые не входят в их прямые полномочия. 17% работников оставили своё занятие, если бы имели достаточное количество средств.

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