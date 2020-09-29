Петербуржцы рассказали, сколько хотят зарабатывать

Большинство петербуржцев хочет зарабатывать хотя бы 70 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Большинство петербуржцев хочет зарабатывать хотя бы 70 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Жители Петербурга считают, что для нормальной жизни они должны зарабатывать 70-100 тысяч рублей.

Такое исследование провела финансовая онлайн-платформа Webbankir, передает РИА Новости. Участие в нем приняли более 1,6 тыс. человек.

Так, более 31% опрошенных россиян заявили, что хотели бы зарабатывать 50-70 тысяч рублей.

У примерно такого же процента петербуржцев запросы оказались выше, хоть и скромнее, чем у жителей Москвы. Петербуржцы хотели бы зарабатывать 70-100 тысяч. У большинства жителей столицы запросы начинаются от 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за семь месяцев этого года выросла средняя заработная плата. Рост на 3,7% был зафиксирован за январь-июль этого года. Таким образом, средняя заработная плата составила 66 678 рублей. Сообщалось, что этот показатель выше, чем в целом по России.