В Петербурге выросла средняя зарплата

В Петербурге выросла средняя зарплата
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru  

В Санкт-Петербурге констатировали рост средней заработной платы. Горожане зарабатывают более 66 тысяч рублей в месяц.

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета по вопросам указа президента о национальных целях развития Российской Федерации.

По его словам, рост на 3,7% был зафиксирован за январь-июль этого года. Таким образом, средняя заработная плата составила 66 678 рублей. Отмечается, что этот показатель выше, чем в целом по стране.

Уровень безработицы в Северной столице за первые пять месяцев этого года оказался на уровне 2,7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что некоторые российские банки приняли решение добавить услугу для зачисления заработной платы по номеру мобильного телефона. Услугой смогут воспользоваться юридические лица.

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