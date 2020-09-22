Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона
Зарплаты будут начислят по номеру телефона. Фото: pixabay.com

Некоторые российские банки решили добавить услугу для зачисления заработной платы по номеру мобильного телефона.

Новой услугой юридические лица смогут воспользоваться для зачисления зарплаты физическим лицам. Как уточняет РИА Новости, о запуске такой услуги уже объявил «Русский стандарт». Такой план есть у Тинькофф-банка, Райффайзенбанка и других.

Отметим, что централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Пока регулятор прорабатывает вопрос целесообразности такой разработки.

Ранее gazeta.spb.ru рассказал, почему россиянам не стоит хранить свои пенсионные накопления на банковских картах. Как оказалось, выплату могут приостановить, если пенсионер в течение полугода не снимает с нее деньги. Такие меры государство предпринимает, желая защититься от лишних трат, поскольку пенсионер может скончаться или переехать в другую страну.

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Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона