Почему хранить пенсию на банковской карте опасно

Выплату пенсий на банковскую карту в России могут остановить, если пенсионер в течение полугода не снимает с нее деньги.

Об этом рассказал аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, как правило, деньги с карты не снимают те, у кого хватает на жизнь без пенсионных выплат.

Приостановка выплат, пояснил он агентству «Прайм» связана с желанием государства защититься от лишних трат – пенсионер может скончаться или переехать в другую страну.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что эксперты назвали самое подходящее время для просьб о повышении зарплат. Таким оказалось осень – именно в это время года компании формируют бюджет на следующий год. При этом, добавили специалисты, подобные просьбы должны иметь основание. К шантажу работодателя прибегать не советуют.