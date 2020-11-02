Певица Наргиз отрицает наличие проблем с алкоголем

Артистка уверяет, что слухи являются «раздутыми».

Певица Наргиз призналась, что выпивала во время своих концертов. Она отметила, что не считала чем-то ненормальным взять с собой на сцену виски с колой. Об этом она сказала в ходе YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

При этом звезда уверяет, что все слухи о ее серьезных проблемах с алкоголем – раздуты. Наргиз добавила, что не было такого, чтобы из-за спиртного срывались выступления или ее увозили на «скорой».

Напоминаем, что в алкоголизме Наргиз обвинили после того, как с ней прекратил сотрудничество продюсер Макс Фадеев. Ходили слухи, что артистка позволяет себе лишнего и создает много проблем.

Осенью 2019 года в СМИ писали, будто с концерта в Уссурийске ушла треть зрителей. Сама Наргиз уверяет, что тур прошел замечательно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организатор концертов Наргиз рассказал о певице. Он уверяет, что артистка действительно выпивает во время выступлений.