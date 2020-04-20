Организатор концертов Наргиз рассказал всю правду о певице

Он уверяет, что артистка действительно выпивает во время выступлений.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем рассказал директор концертного агентства «Арт-Леон» из Воронежа Игорь Малюков, пишет «Экспресс газета». Он заявил, что Наргиз и правда порой поступает не лучшим образом. Она много пьет, выступая в таком состоянии, материться при слушателях, поэтому с каждым днем теряет поклонников. Билеты на концерты продаются плохо, уверяет Малюков. Еще до пандемии были отменены выступления в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Директор припомнил, что после концерта в Воронеже артистка устроило нечто в своем отеле. На нее жаловались соседи, певица тем временем осушала мини-бар. За все пришлось платить организатору выступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире». Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.