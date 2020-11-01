Ургант показал, как отдыхает у Финского залива

Ургант показал, как отдыхает у Финского залива
Ургант "поженил" героев мультфильма. Фото: Instagram

Телеведущий устроил небольшую свадьбу для персонажей из мультфильма «История игрушек».

Телеведущий Иван Ургант показал «редкие минуты отдыха» в Санкт-Петербурге. Он поделился снимками в социальной сети Instagram. На одном из них запечатлена свадебная церемония двух персонажей из мультфильма «История игрушек». Ургант отметил, что поженились Джесси и Вуди. Их пришли поздравить самые близкие друзья.

На фоне виднеется Финский залив. Поклонники телеведущего оценили его юмор и поблагодарили его за то, что он исполнил их мечту – наконец любимые герои связали себя узами брака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант посмеялся над Рудковской, которая купила коляску за полмиллиона рублей. Недавно продюсер снова стала мамой и показывает обновки, вызывающие споры среди подписчиков.

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