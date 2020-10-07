Ургант посмеялся над Рудковской, которая купила коляску за полмиллиона рублей

Недавно продюсер снова стала мамой и показывает обновки, вызывающие споры среди подписчиков.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал поступок продюсера Яны Рудковской.

Недавно звезда стала мамой и решила приобрести для сына Арсения коляску за полмиллиона рублей. Подписчики не раз критиковали продюсера за любовь к дорогим брендам, эта покупка не стала исключением, а скорее поводом для шуток и возмущений.

Ургант тоже решил не молчать и отреагировал на происходящее в эфире «Вечернего Урганта». Он поздравил супругов с появлением сына, а также пошутил о материнском капитале.

«А это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое»,

— заявил телеведущий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын.