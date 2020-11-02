Друг Цивина раскрыл подробности «бизнеса» юриста и Натальи Дрожжиной

Юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина много лет опекают пожилых актеров, а взамен берут их квартиры в ренту, рассказал их друг.

Юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина много лет опекают пожилых актеров, а взамен берут их квартиры в ренту, рассказал их друг.

Друг Михаила Цивина, киновед Александр Шпагин, рассказал на НТВ подробности «бизнеса» юриста и его жены, актрисы Натальи Дрожжиной; связан он с уходом за пожилыми актерами.

Как стало известно ранее, в отношении пары возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации следователей, из-за аферы Цивина и Дрожжиной вдова и дочь актера Алексея Баталова, который умер еще в 2017 году, осталась без двух квартир, доли в еще одном жилье, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложили арест, а паре грозит десять лет тюрьмы.

По словам Шпагина, Цивин и Дрожжина, ухаживая за актерами преклонного возраста, брали их квартиры в ренту. Они входили в доверие знаменитости, после чего те им оставляли свои квартиры. Например, актриса Лидия Смирнова.

«И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда», — отметил киновед.

Меж тем, вдова и дочь Баталова заявляли, что нотариальные доверенности на управление имуществом пара получила обманом.