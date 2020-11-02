Петербургский октябрь 2020-го выдался самым теплым за последние сто лет

Этот октябрь стал самым теплым в Петербурге за последние сто лет. Фото: Baltphoto

Этот октябрь стал самым теплым в Петербурге за последние сто лет. Фото: Baltphoto

Октябрь в этом году со средней температурой +9,1 градуса стал самым теплым за минувшую сотню лет в Санкт-Петербурге. Об этом написал на своей странице в Facebook Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

«Такого теплого октября в Питере не было более 100 лет! С таким показателем он уступил лишь октябрю 1909 года, средняя температура которого составила +9,2°, и лидеру, октябрю 1775 года, с температурой +9,3°», — написал эксперт.

Этот ноябрь тоже должен быть теплым, добавил Леус. Прогнозы гласят, что средняя температура воздуха превысит климатическую норму на 2,5-3,0 градуса. Средняя температура в прошлом месяце превысила климатическую норму на 3,3 градуса.

Леус также отметил, что ноябрь обещает быть сухим: ожидается, что выпадет 35-45 мм осадков при норме 56 мм.

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