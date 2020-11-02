Беглов ответил на недовольство единоросов по поводу ЖК Meltzer Hall

Глава Петербурга Александр Беглов официально ответил на еще один депутатский запрос по поводу строительства ЖК Meltzer Hall в Петроградском районе.

Комплекс, который сравнивали с «гробом», очень волнует спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова и депутатов от «Единой России». В сентябре депутаты ЗакСа утвердили запрос к главе города по поводу строительства жилого дома на набережной реки Карповки. По их мнению, дома жилого комплекса застройщик возводит с нарушением градостроительного законодательства города, пишет АБН.

Проект ЖК Meltzer Hall рядом с Карповкой пытаются воплотить в жизнь вот уже семь лет. Ко второму кварталу 2022-го там должен был появиться десятиэтаэный дом на 165 квартир размерами от 43 до 285 квадратных метров.