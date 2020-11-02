Беглов ответил на недовольство единоросов по поводу ЖК Meltzer Hall

Беглов ответил на недовольство единоросов по поводу ЖК Meltzer Hall
Беглов

Глава Петербурга Александр Беглов официально ответил на еще один депутатский запрос по поводу строительства ЖК Meltzer Hall в Петроградском районе.

Комплекс, который сравнивали с «гробом», очень волнует спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова и депутатов от «Единой России». В сентябре депутаты ЗакСа утвердили запрос к главе города по поводу строительства жилого дома на набережной реки Карповки. По их мнению, дома жилого комплекса застройщик возводит с нарушением градостроительного законодательства города, пишет АБН.

Проект ЖК Meltzer Hall рядом с Карповкой пытаются воплотить в жизнь вот уже семь лет. Ко второму кварталу 2022-го там должен был появиться десятиэтаэный дом на 165 квартир размерами от 43 до 285 квадратных метров.

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