Петербуржцев предупреждают о вечернем шторме 2 ноября

Петербуржцев предупреждают о вечернем шторме 2 ноября
Шторм в Петербурге. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Северной столице погода вечером в понедельник, 2 ноября, изменится в неприятную сторону. Ожидается сильный ветер, который может продлиться в городе на несколько суток. О шторме сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что ожидается сильный южный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду.

Спасатели советуют жителям города оставаться дома, а также позаботиться о своих вещах на улице. Лучше всего припарковать автомобиль на ночь в гараже и по возможности избегать деревьев, которые максимально опасны при сильном шторме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как погода может влиять на заболеваемость коронавирусом. По словам специалистов, в холодную погоду возможность заражения увеличивается в несколько раз.

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