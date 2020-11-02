Чемпионат Европы по футболу может пройти только на стадионах России

Чемпионат Европы по футболу может состояться в одной стране. Фото: Baltphoto

Чемпионат Европы по футболу может состояться в одной стране. Фото: Baltphoto

В УЕФА рассматривают вариант с проведением Евро-202о в одной стране. Страной-хозяйкой турнира может стать Россия.

Как сообщает газета Le Parisien, принять такое решение в Союзе европейских футбольных ассоциаций могут из-за большого роста заражений коронавирусом в странах Старого света. Кроме этого, Россия является отличным кандидатом, так как на территории страны недавно проходил Чемпионат мира по футболу, а статистика по коронавирусу показывает, что проведение соревнования на стадионах в России может быть безопасным.

Напомним, что ранее было принято решение о проведении Чемпионата Европы по футболу в 12 городах Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появилась информация об отмене матчей Евро-202о в Санкт-Петербурге. При этом данные об этом опровергли в России. На данный момент подготовка к турниру идет в штатном режиме.