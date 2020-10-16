В России опровергли слухи об отмене матчей Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Чемпионата Европы по футболу в Петербурге Алексей Сорокин опроверг информацию о возможном переносе матчей турнира из Северной столицы в другие города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Алексея Сорокина, в Санкт-Петербурге подготовка к турниру идет в штатном режиме. О возможном лишении прав на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлений не было.

«Мы в ежедневном контакте с коллегами из УЕФА, недавно провели круглый стол по отдельным аспектам организации Евро. Пока у нас ничто не вызывает беспокойства», – заявил Алексей Сорокин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация от британских журналистов из The Sun о том, что УЕФА может сократить список городов, в которых должен пройти европейский турнир по футболу. Сообщалось, что Санкт-Петербург и Баку находятся в списке самыми первыми.

Сам турнир запланирован на лето 2021 года. Соревнование пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России стартовал перевыпуск паспортов болельщика к Евро-2020.