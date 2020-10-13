В России стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу 2021 года

Паспорт болельщика необходим для посещения матчей ЕРВО-2020 в июне-июле 2021 года в Санкт-Петербурге. Ранее оформленные паспорта являются недействительными, для болельщиков будет подготовлен перевыпуск документа. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Отмечается, что держатели действительного билета на ЕВРО 2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз.

Заявку на выдачу паспорта можно удалить в личном кабинете, если планы по посещению матчей изменились.

Паспорт также необходим для иностранных гостей. Документ позволяет совершать въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления визы.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу 2020 года был перенесен на следующий год из-за распространения коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Часть матчей пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбол назвали лучшим способом профилактики коронавируса.