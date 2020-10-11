Футбол назвали лучшим способом профилактики коронавируса

Врач уверен, что сейчас самый лучший способ профилактики - это футбол. Фото: pixabay

Врач уверен, что сейчас самый лучший способ профилактики - это футбол. Фото: pixabay

Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, тяжесть течения болезни зависит от количества вирусов, которые попадают в дыхательные пути. Поэтому обезопасить себя можно только на улице. Там вирус рассеивается на большом пространстве и его концентрация падает.

В ходе ролика на своем YouTube-канале врач отметил, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол. И подчеркнул, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист назвал тесты на антитела к Covid-19 пустой тратой денег.