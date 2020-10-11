Инфекционист назвал тесты на антитела к Covid-19 пустой тратой денег

Тесты на антитела к новой инфекции Covid-19 бессмысленны, так как не освобождают от использования средств индивидуальной защиты. Такое заявление сделал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что пока неизвестно, насколько сильный иммунитет будет сформирован после излечения от коронавируса. По его словам, единственное, что узнает сделавший тест человек – болен он или нет, как давно.

Как сообщили РИА Новости, Жемчугов также подчеркнул, что тест на антитела может показать и ошибочный результат в связи с обилием тест-систем и различных коронавирусов. Если показатель будет более 99,9%, то тесту можно верить, пояснил вирусолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 50,7 млн тестов на коронавирус. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 261 921 человек.