С начала пандемии в России провели более 50,7 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 50,7 млн тестов на коронавирус
Россиян продолжают проверять на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На территории России за минувшие сутки на коронавирус проверили 476 тыс. человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 октября. Согласно официальным данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 261 921 человек.

С начала пандемии Covid-19 российские медики проверили на коронавирус более 50,7 млн человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось меньше 650 свободных коек для больных COVID-19.

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