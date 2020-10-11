С начала пандемии в России провели более 50,7 млн тестов на коронавирус

На территории России за минувшие сутки на коронавирус проверили 476 тыс. человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 октября. Согласно официальным данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 261 921 человек.

С начала пандемии Covid-19 российские медики проверили на коронавирус более 50,7 млн человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось меньше 650 свободных коек для больных COVID-19.