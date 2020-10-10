В Петербурге осталось меньше 650 свободных коек для больных COVID-19

В Петербурге осталось меньше 650 свободных коек для больных COVID-19
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Петербургские власти назвали число свободных коек в городских больницах для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в субботу, 10 октября. Председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что на сегодняшний день в Петербурге развернуты 4930 коек для больных с коронавирусом. При этом свободных осталось всего 649 коек.

Кроме того, глава Комздрава сообщил, что за последние сутки в петербургские больницы поступили 404 человека, который заболели коронавирусом или с подозрением на него.

Чиновник также напомнил, что с 12 октября открываются временный госпиталь в Ленэкспо и площадка Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге дополнительно развернут более 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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