В Петербурге дополнительно развернут более 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией

В Петербурге дополнительно развернут более 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией
Ситуация с эпидемией в городе становится тревожной. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице растет заболеваемость, поэтому местные власти принимают оперативные меры по созданию дополнительных коек для лечения горожан больных COVID-19.

В среду, 7 октября, стало известно, что в настоящее время свободными остаются лишь 858 коек из имеющихся 4930. Прием пациентов с инфекцией ведут 12 взрослых городской стационаров и 1 детский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, было принято решение о необходимости развертывания дополнительных коек. Таким образом, согласно новому оперативному плану, в ближайшее время будет оборудовано 1626 коек для больных ОРВИ, 1632 койки для пациентов с пневмонией, а также 8155 коек для инфицированных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за время пандемии проведено более 3 млн тестов на коронавирус.

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