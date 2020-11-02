В Петербурге, осужденному на 13 лет адвокату, выберут новое наказание после отказа сдать соучастников убийств

В Северной столице процесс по делу бывшего адвоката Александра Кайданова, который был отправлен в колонию на 13 лет за мошенничество и организацию убийств в составе ОПГ, получил новое развитие. Мужчину вернули в СИЗО и выберут ему новое наказание после того, как он отказался сотрудничать со следствием.

Как сообщает «Мойка 78», ранее судимый Александр Кайданов заключил с судом соглашение о сотрудничестве еще до отправления в колонию. Бывший адвокат был обязан сдать участников ОПГ, с которыми совершал преступления на протяжении 7 лет. Однако, после мужчина отказался давать показания на своих приятелей, сообщив, что согласился под давлением на данное сотрудничество.

Напомним, что свой срок Александр Кайданов получил еще в 2019 году. Суд признал его виновным в преступлениях, которые он совершал в период с 2009 по 2016 гг – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, а также мошенничество.

В итоге, суд отменил его приговор и вернул из колонии обратно в СИЗО. Теперь мужчину ждут новые заседания по переизбранию приговора.

Одно из них уже состоялось. Суд присяжных провел в совещательной комнате полтора часа и определился с решением по делу бывшего адвоката. На следующем заседании данный вердикт будет оглашен и рассмотрен. Сообщается, что новый приговор может быть принят уже в конце месяца.

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