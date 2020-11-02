В Посольстве РФ выясняют информацию о возможных пострадавших во время теракта в Вене

Посольство России пытается получить информацию о том, есть ли пострадавшие после вооруженного нападения в центре Вены. На данный момент сообщается о 7 погибших и большом количестве раненых людей во время стрельбы в Австрии.

Как сообщает посольство РФ, на данный момент ведомство выясняет информацию о теракте в центре Вены. Данных о пострадавших и погибших жителях России не поступало.

Напомним, что о вооруженном нападении в столице Австрии сообщили местные СМИ. По их данным террористы устроили стрельбу возле синагоги. Позже появились данные о том, что стрельба была зафиксирована и в других местах города.

На данный момент известно, что один подозреваемый задержан, а другой подорвал себя. Поиском остальных неизвестных занимается полиция.

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