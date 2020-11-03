Новый iPhone в Россию доставили в 5,5 раза меньше, чем в прошлом году

В магазины России к старту продаж новых смартфонов от компании Apple завезли первую партию, которая оказалась меньше прошлогодней в 5,5 раза.

Как сообщают «Известия», к 23 октября в страну было завезено 12-15 тыс. моделей новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. При этом, в 2019 году первая партия трех моделей iPhone 11 насчитывала 83 тыс. штук.

Уточняется, что данный разрыв в поставках могла вызвать пандемия коронавируса, которая внесла корректировки в производство смартфонов. В Apple могли просто не успеть привезти телефоны в достаточном объеме.

Кроме этого, проблемой могло стать и то, что в Apple изменили свою политику в отношении стран. Россия могла не войти в список государств, куда компания стремится отправить большое количество товара.

Также отмечается, что помимо данных предпосылок, повлиять на количество новых смартфонов мог и нестабильный курс российского рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания Apple резко подешевела из-за низких продаж iPhone.