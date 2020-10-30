Apple резко подешевела из-за падения продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов упала более чем на 20%.

Компания Apple стала дешевле на 100 миллиардов долларов из-за падения своих акций на бирже на 5%. Это произошло в связи с падением продаж смартфонов более чем на 20%, о чем сообщается в квартальной финансовой отчетности. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что показатели выручки компании рекордные, но вот люди стали реже покупать iPhone упала более чем на 20%. Такого не наблюдалось за последние два года ни разу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у iPhone 12 есть необычная функция: она пока что заблокирована. В новых телефонах есть встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. Это значит, что он может заряжать другие устройства, а также наушники и часы. Мощность составляет пять ватт.