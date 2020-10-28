У iPhone 12 есть необычная функция: она пока что заблокирована

У iPhone 12 есть необычная функция: она пока что заблокирована
Старт продаж iPhone12 в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Оказывается, смартфон может быть зарядным устройством.

У iPhone 12 обнаружена беспроводная реверсивная зарядка, о которой производитель почему-то умолчал. О необычной функции смартфона можно узнать, заглянув в техническую документацию, опубликованную FCC (Федеральная комиссия по связи США).

В новых телефонах есть встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. Это значит, что он может заряжать другие устройства, а также наушники и часы. Мощность составляет пять ватт.

Эксперты считают, что функция не доступна, так как она заблокирована. Она может заработать после будущих обновлений iOS.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новые модели AirPods в 2021 году. Их дизайн не будет особо отличаться от нынешних AirPods Pro. Компания лишь «укоротит» длину обновленной версии

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У iPhone 12 есть необычная функция: она пока что заблокирована