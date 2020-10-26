Apple выпустит новые модели AirPods в 2021 году

Apple выпустит новые модели AirPods в 2021 году
Беспроводные наушники AirPods. Фото: Apple

Американская компания Apple работает над созданием новых моделей беспроводных наушников AirPods третьего поколения и AirPods Pro.

Об этом сообщает Bloomberg. Усовершенствованные наушники ждут пользователей Apple в следующем году. По данным инсайдеров, создатели уменьшат размер AirPods Pro. Их дизайн не будет особо отличаться от нынешних AirPods Pro. Компания лишь «укоротит» длину обновленной версии наушников. Кроме того, технологический гигант идет к тому, чтобы увеличить время работы аудиоаксессуаров «от зарядки до зарядки».

В настоящее время новый продукт Apple проходит тестирование. Также известно, что наушники имеют более округлую форму, заполняющую большую часть уха пользователя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван главный недостаток нового iPhone 12 от Apple.

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