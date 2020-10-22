Назван главный недостаток нового iPhone 12 от Apple

О преимуществах и достоинствах флагманских моделей iPhone 12 рассказали на презентации Apple, а эксперты активно изучают, недостатки новых смартфонов.

На линейку iPhone 12 уже есть множество обзоров. Специалисты сходятся в главном: у этих смартфонов существенно снижено время автономной работы. Главный редактор издания The Verge Нила Патель отмечает, что устройство нормально держит заряд при использовании сети 4G, однако в зоне сети пятого поколения уже спустя 2,5 часа экранного времени батарейка садится практически полностью.

В целом, для полноценной и эффективной работы со смартфоном эксперты советуют приобретать iPhone 12 Pro Max, который оснащен более мощным аккумулятором, в отличие от своих младших собратьев по серии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 21 октября, в России стартовал предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro.