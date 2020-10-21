В России стартовали предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

В среду, 21 октября, в России крупнейшие ритейлеры начали оформлять предзаказы на покупку новых смартфонов от Apple.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу re:Store, все предзаказы на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут со 100% оплатой. Сами продажи смартфонов начнутся в России 23 октября в 8 утра.

«Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов», – сообщили в re:Store.

Также сообщается, что в некоторых торговых центрах страны будут представлены специальные «поп-ап сторы». В них покупатели смогут более подробно изучить новые смартфоны и оформить предзаказ с доставкой на дом.

Напомним, что цена нового iPhone 12 начинается от 79 990 рублей. iPhone 12 Pro – от 99 990 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны детали нового iPhone 12.