Пользователи сообщили о плохой работе социальной сети Facebook

В социальной сети Facebook произошел сбой в работе. Пользователи не могут зайти на свою персональную страницу, а также испытывают проблемы с пролистыванием ленты новостей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который занимается мониторингом работы Интернет-ресурсов, проблемы в работе социальной сети были зафиксированы в нескольких странах. Первые неполадки в Facebook стали наблюдаться в 02:46 по московскому времени.

Отмечается, что больше всего на проблемы жаловались жители США, Нидерландов и Великобритании.

Среди сообщивших о сбое, больше всего не могут зайти на свою страницу – 43% пользователей, другие 28% испытывают затруднения при пролистывании ленты. А остальные 27% жалуются на полное отключение Facebook.

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