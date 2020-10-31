В России может подорожать интернет

Для увеличения стоимости услуги есть сразу несколько причин.

В 2021 году в России может подорожать интернет. Об этом пишет РБК. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевкий заявил, что есть сразу несколько причин для подорожания услуги. Во-первых, повлияет «закон Яровой», на реализацию которого нужно потратить огромные средства, во-вторых, пандемия коронавируса. Он объяснил, что весной 2020 года интернетом начали пользоваться на 35% больше, чем до режима самоизоляции.

«Нужны дополнительные инвестиции, нужно вкладывать в прокладку оптических линий, все это играет в сторону повышения тарифов»,

— сказал Осеевский в интервью РБК.

Он предположил, что стоимость услуги вырастет примерно на 10-20%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России рассказали, какая информация собирается о человеке в интернете. По словам эксперта, цифровой след, который оставляет человек при использовании интернета, составляет подробную информацию о человек в глобальной сети.