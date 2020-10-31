В России рассказали, какая информация собирается о человеке в интернете

Цифровой след – данные о человек в Интернете. Фото: Pixabay

Цифровой след – данные о человек в Интернете. Фото: Pixabay

Информация о пользователях глобальной сети Интернет складывается из открытых источников. Большую часть составляют поисковые запросы человека. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой директора и партнера компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

По словам эксперта, цифровой след, который оставляет человек при использовании интернета, составляет подробную информацию о человек в глобальной сети.

«Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими», – заявил Павел Мясоедов.

Считается, что большая часть такой информации появляется из поисковых запросов, а также из действий в социальных сетях, когда человек добавляет фото, друзей и оставляет свои контактные номера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россияне на фоне коронавируса стали чаще выплачивать долги по кредитам.