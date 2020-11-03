Туротрасль призывает продлить меры поддержки до весны 2021 года

Туротрасль призывает продлить меры поддержки до весны 2021 года
Турагенты просят освободить их от уплаты налогов за вторую половину 2020 года. Фото: pixabay.com

Российская туристическая отрасль обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры государственной поддержки до марта следующего года.

В своем письме к Мишустину представители туротрасли подчеркивают, что утвержденных весной 2020 года мер поддержки в условиях второй волны коронавируса уже недостаточно. Большей части организаций не удалось сформировать финансовых резервов на зимний сезон и погасить накопленные за первые месяцы пандемии долги, сообщает TourDom.ru.

По мнению авторов обращения, пролонгация действовавших и введение дополнительных мер поддержки позволит отрасли удержаться на плаву.

Помимо действующих мер турагенты просят освободить их от уплаты налогов за вторую половину 2020 года и перенести на год уплату налогов. Кроме того, отрасль просит вернуть возможность льготного кредитования под 2% для компаний, которые не успели ей воспользоваться до октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приняли новый пакет мер по поддержке бизнеса на фоне Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
господдержка михаил мишустин турагенты туротрасль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шлиссельбургском проспекте полыхает ГАЗель, очевидцы слышали хлопки
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова
Туротрасль призывает продлить меры поддержки до весны 2021 года
При теракте в Вене погибли два человека
Порог заболеваемости ОРВИ в большинстве российских регионов оказался превышен
Аэропорт Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Пользователи сообщили о плохой работе социальной сети Facebook
На победу Джо Байдена на выборах в США житель Великобритании поставил 1 млн ...