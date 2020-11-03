Туротрасль призывает продлить меры поддержки до весны 2021 года

Турагенты просят освободить их от уплаты налогов за вторую половину 2020 года. Фото: pixabay.com

Турагенты просят освободить их от уплаты налогов за вторую половину 2020 года. Фото: pixabay.com

Российская туристическая отрасль обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры государственной поддержки до марта следующего года.

В своем письме к Мишустину представители туротрасли подчеркивают, что утвержденных весной 2020 года мер поддержки в условиях второй волны коронавируса уже недостаточно. Большей части организаций не удалось сформировать финансовых резервов на зимний сезон и погасить накопленные за первые месяцы пандемии долги, сообщает TourDom.ru.

По мнению авторов обращения, пролонгация действовавших и введение дополнительных мер поддержки позволит отрасли удержаться на плаву.

Помимо действующих мер турагенты просят освободить их от уплаты налогов за вторую половину 2020 года и перенести на год уплату налогов. Кроме того, отрасль просит вернуть возможность льготного кредитования под 2% для компаний, которые не успели ей воспользоваться до октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приняли новый пакет мер по поддержке бизнеса на фоне Covid-19.