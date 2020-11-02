В Петербурге приняли новый пакет мер по поддержке бизнеса на фоне Covid-19

В Северной столице приняли новый пакет мер, который является уже третьим для стимулирования роста экономических показателей в период распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщают в Смольном, в третий пакет вошли 29 мероприятий, а также процесс возмещения расходов на оплату труда работодателям, которые организовывают общественные работы в Петербурге.

Кроме этого, основными мерами поддержки стали мораторий на кадастровую переоценку в 2020 году и введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. Последнее нововведение будет зарегистрировано до 2024 года.

Напомним, что до этого в городе уже было принято 2 пакета мер, на которые было выделено 18 млрд рублей. Разработанные способы поддержки продолжают действовать до сих пор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном выступили в защиту вывесок советского периода.