Смольный выступил в защиту вывесок советского периода

Законодательное Собрание Петербурга поддержало документ, представленный депутатом Денисом Четырбоком, на заседании в Мариинском дворце.

Об этом стало известно в пятницу, 23 октября. Если предложенный законопроект будет принят, то демонтировать советские вывески, установленные в Петербурге до 10 октября 1996 года, будет нельзя. Однако все же потребуется определенное разрешение. Для его получения владелец вывески или рекламной конструкции должен будет обратиться в Комитет по печати в течение месяца с того момента, как власти Петербурга разработают соответствующий порядок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный смягчил требования к вывескам в Петербурге. Новые требования разрешают использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружной информации. Также разрешаются вывески на козырьках.