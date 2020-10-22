Смольный смягчил требования к вывескам в Петербурге

Также разрешаются вывески на козырьках. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Также разрешаются вывески на козырьках. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Северной столице начали действовать новые правила размещения информационных конструкций, которые были разработаны при участии общественности и предпринимателей.

Соответствующее постановление городского правительство подписано во вторник, 22 октября, губернатором Александром Бегловым.

Новые требования разрешают использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружной информации. Также разрешаются вывески на козырьках.

Аптеки могут разместить консольные вывески в виде креста, даже при наличии настенной вывески. Заведения общепита могут разместить отдельно стоящие конструкции по принципу «обслуживание без выхода из автомобиля».

В городе вводятся типовые внешние виды вывесок и оборудования, что позволяет сократить сроки проектирования этих элементов или вовсе обойтись без проектирования.

Кроме того, теперь требования по высоте вывесок будут различаться в зависимости от районов. Также появится возможность отклонения от предельной высоты вывесок с одобрения Градсовета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Санкт-Петербурга согласовали изменения, касающиеся рекламных и информационных конструкций.