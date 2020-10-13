В Смольном изменили требования к рекламным вывескам Петербурга

В Смольном изменили требования к рекламным вывескам Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В Смольном изменили требования к рекламным вывескам Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга согласовали изменения, касающиеся рекламных и информационных конструкций. Они разработаны в результате широкого общественного обсуждения при участии предпринимательского сообщества. Об этом говорится в сообщении Смольного.

«Очень важно, чтобы вывески не становились эстетическим диссонансом. Петербуржцы справедливо привлекают внимание к неуместным с художественной точки зрения рекламным конструкциям», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что теперь допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружной информации. Также разрешены вывески на козырьках. Ранее это было запрещено.

Для аптек разрешены консольные вывески в виде «креста», даже если есть настенная вывеска. Для автодилеров, ресторанов общественного питания, АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации.

Также установлен максимально допустимый размер информационных вывесок. Размеры наружного сообщения увеличены до 0,8 м с 0,6 м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный продлил ограничения из-за коронавируса в Петербурге до 29 ноября.