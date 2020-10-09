Смольный продлил ограничения в Петербурге до 29 ноября

Смольный продлил ограничения в Петербурге до 29 ноября
Беглов продлил все запреты и ограничения. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Все действующие запреты и ограничения остаются актуальными.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все действующие запреты и ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, будут продлены до 29 ноября.

Власти отмечают, что родители могут рассчитывать на ежемесячные пособия на детей школьного возраста. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат соцуслуги в полустационарной форме.

Бизнесменов просят не забывать о соблюдении всех стандартов, чтобы различные предприятия продолжали и дальше работать. Горожан просят соблюдать масочный режим, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей в ситуации с коронавирусом. Все зависит от того, какова будет эпидемиологическая обстановка.

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