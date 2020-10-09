Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей в ситуации с коронавирусом

Все зависит от того, какова будет эпидемиологическая обстановка.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти ждут следующей недели, чтобы понять, вводить ли дополнительные ограничения. Правительство оценит эпидемиологическую обстановку и пример меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом политик написал в своем блоге.

Он отметил, что многие ограничения «крайне нежелательны», так что нужно обеспечить строгое выполнение мер предосторожности. Горожане должны носить средства индивидуальной защиты, чтобы замедлить рост заболеваемости коронавирусом.

Собянин добавил, что загрузка общественного транспорта сократилась всего на 10% и этого «явно недостаточно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали о необычных симптомах.