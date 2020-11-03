В Пушкине поймали подозреваемого в резне у дома в Павловске

В Пушкине полиция задержала подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине и женщине в Павловске.

Все произошло у дома №24 по улице Березовой в Павловске. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 октября в НИИ Джанелидзе госпитализировали 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением живота, а в больницу №15 поступила 48-летняя женщина с резаными ранами лица и колото-резаными ранами шеи. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поймали вечером 2 ноября у его дома на улице Школьной в Пушкине. Им оказался 42-летний безработный мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку избили и изнасиловали до смерти в Кировском районе: задержан ее сожитель.