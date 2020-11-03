Петербурженку избили и изнасиловали до смерти в Кировском районе: задержан ее сожитель

Петербургская полиция расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Все произошло в квартире дома №8/1 по улице Генерала Симоняка. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 2 ноября в полицию обратился 34-летний мужчина с сообщением о найденном трупе его 47-летней сожительницы. По его словам, женщину избили четверо неизвестных.

В квартире полицейские нашли ее тело с ушибами, синяками, избитым лицом, переломами ребер и повреждением заднего прохода.

Ее сожитель был задержан на месте по подозрению в преступлении. В квартире изъяли отпечатки пальцев, топор, вырез с матраса, одежду.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали таксиста, ограбившего пассажирку.